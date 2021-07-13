Бизнес-клуб Networking Azerbaijan провел очередное мероприятие

После длительного перерыва, вызванного ограничениями в связи с пандемией коронавируса, бизнес-клуб Networking Azerbaijan провел первую встречу вживую. Мероприятие состоялось в Shah Palace Hotel. На нем присутствовали предприниматели, осуществляющие деятельность в различных областях. Как и всегда, основная цель мероприятия заключалась в налаживании и расширении деловых связей между предпринимателями. Хотя в период карантина многие считали, что онлайн-мероприятия заменят собой непосредственно встречу, но практика показала, что люди, в частности представители деловых кругов, не готовы отказываться от встреч вживую.

На вечере с участием 50 человек учредитель бизнес-клуба Орхан Гаджиев поприветствовал гостей вступительной речью и призвал быть активными на протяжении всего мероприятия. В продолжение вечера гостям были созданы условия для того, чтобы они смогли поделиться новыми идеями и планами, над осуществлением которых задумывались в период самоизоляции. Участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Среди гостей проводились конкурсы, а в заключение были вручены подарки. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение его участникам.

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