https://news.day.az/economy/1392287.html В Азербайджане полностью выплачены пенсии за октябрь
В Азербайджане полностью выплачены пенсии за октябрь
В Азербайджане полностью выплачены пенсии за октябрь.
Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, фонд полностью завершил выплату пенсий, в том числе и лицам, получающим пенсию на льготных условиях.
Граждане могут получить пенсию посредством своих карт в банкоматах соответствующих банков.
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