Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания

3 декабря Yelo Bank открыл свой первый центр самообслуживания.

Центр был создан при сотрудничестве с "ЛУКОЙЛ Азербайджан" и расположен на территории АЗС "Лукойл" по адресу проспект 8 ноября, 108. Основная цель создания этого центра - быть еще ближе к клиентам и быстро реализовывать предоставляемые услуги. Следует отметить, что одним из основных приоритетов функционирующего в нашей стране под лозунгом "Яркий банкинг" Yelo Bank-а является цифровизация услуг и банковских операций, на которых у клиентов уходит больше времени.

В отличие от традиционных филиалов, в Центре самообслуживания клиенты через терминалы и планшеты смогут без нужды присутствия банковского сотрудника 24/7 пользоваться многими услугами. Помимо снятия наличных с карты, осуществления различных платежей, пополнения карты и текущего счета, клиенты здесь также смогут легко заказать наличный кредит, бизнес-кредиты и карты Yelo без очереди и дополнительных документов.



Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов доволен достижением реальных результатов в результате стратегического сотрудничества с "ЛУКОЙЛ Азербайджан"-ом: "Данная концепция является новшеством как для Yelo Bank, так и для самого банковского сектора. У нас большие планы по дальнейшему расширению нашего сотрудничества. Мы также планируем открытие новых центров самообслуживания и в регионах. Наша главная цель в этом проекте - повысить финансовую грамотность за счет сближения с нашими клиентами и предоставления качественных удаленных банковских услуг большему количеству людей. Мы уверены, что вскоре эти центры смогут конкурировать с традиционными партнерами".

Присутствовавший на мероприятии директор "ЛУКОЙЛ Азербайджан" Заур Джалилов подчеркнул: "В соответствии с нашим новым планом развития, на наших заправочных станциях для клиентов мы стараемся создать возможности, чтобы помимо заправки бензином, удовлетворить и другие их потребности. Думаю, что открывшийся сегодня центр самообслуживания повысит комфорт как клиентов Yelo Bank, так и клиентов "ЛУКОЙЛ Азербайджан". Уверен, что не только этот и но и остальные наши будущие проекты будут выгодны обеим сторонам".

Партнерство не будет ограничиваться только центрами, но также планируется запуск других инновацинных проектов для улучшения банковского обслуживания клиентов.

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Yelo Bank - яркий банкинг.