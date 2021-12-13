https://news.day.az/economy/1415060.html Как проектировать балконы в жилых домах Азербайджана? - УСЛОВИЯ
Как проектировать балконы в жилых домах Азербайджана? - УСЛОВИЯ
В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, они отражены в "Нормах проектирования жилых зданий", утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.
В документе отмечается, что при проектировании балконов необходимо учесть следующие условия:
- уровень шума транспортных магистралей или промышленных зон перед фасадом жилого дома составляет 75 дБ и более;
- в летние месяцы в течение 15 и более дней содержание пыли в воздухе составляет 1,5 мг/м3 и более.
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