Начинается новая стадия жилищного комплекса «Парк Ясамал»!

"Парк Ясамал" - Навстречу новым начинаниям!

Кристал Абшерон объявляет общественности новую стадию продажи всеми любимого жилищного комплекса "Парк Ясамал". "Парк Ясамал" расположен на одной из благоприятных территорий Ясамальского района, около внешней круговой автомобильной магистрали и позади центра "Асан Хидмят" номера 3.

Жизнь в гармонии с природой!

В обновлённом облике Ясамальского района зелёный и широкий двор, детская игровая площадка, больница, школа, детский сад, фитнес- центр, квартиры с видом на озеро и многое ещё другое... Плюс в рамках проекта, наряду с паркoм, окружающий территорию 5 га., ещё будет построен бульвар вокруг озера, который сдадут на пользование жителям.

Всё это в одном адресе!

В комплексе для комфорта жителей всё продумано. Закрытая автопарковка даст гарантию безопасности жителям без автомобиля. Мы внесли новшество в ремонт квартиры! Квартиры, разработанные по особому дизайну будут радовать глаз каждому.

Выгодные кредитные условия!

Вы тоже можете стать хозяином полностью отремонтированной квартиры в Парке Ясамал жилищного комплекса за 449 АЗН в месяц, за 20% начального взноса, по 6% годовой ипотеки.

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