Сербия строит газопровод для импорта газа из Азербайджана

Сербия в рамках диверсификации поставок строит соединительный газопровод с Болгарией на линии Ниш-Димитровград для импорта "голубого топлива" из Азербайджана и СПГ из Греции.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич по итогам подписания соглашений с Евросоюзом о целевой финансовой помощи.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.