Наибольшим спросом пользуются поездки в город Шуша

Цель Агентства наземного транспорта Азербайджана - улучшение безопасности перевозок и осуществление цифровой трансформации отрасли.

Об этом сказал в интервью Trend в среду председатель правления агентства Анар Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, Агентство наземного транспорта будет регулировать весь спектр сегментов автомобильного транспорта - сами перевозки и инфраструктуру автомобильного транспорта.

"Речь идет о пассажирских и грузовых перевозках автомобильным транспортом в международном, внутригородском и междугороднем сообщении, а также услуги такси. Реформы должны затрагивать весь сектор автомобильных перевозок, и это касается, в первую очередь, пассажирских перевозок. За период пандемии из-за небывалого роста нелегальных перевозок система функционирования автовокзалов, по сути, была нарушена. Международные автомобильные пассажирские перевозки пока не осуществляются в связи с продолжающейся пандемией. Мы нацелены на дальнейшее улучшение безопасности перевозок, а также осуществление цифровой трансформации отрасли", - сказал Рзаев.

Говоря о реализации билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана, он сказал, что билеты на эти маршруты продаются в режиме онлайн через портал yolumuzqarabaga.az. В кассах этих билетов нет.

"О начале продажи билетов мы заранее объявляем в СМИ. Конечно же, наибольшим спросом пользуются поездки в культурную столицу Азербайджана - Шушу. Эти билеты распродаются очень быстро, иногда даже молниеносно. По другим направлениям интерес также достаточно высок - автобусы полностью заполняются. К нам часто поступают вопросы и обращения о том, когда будут открыты новые маршруты на освобожденные территории, а именно в Кяльбаджар и Лачин. Со стороны населения есть очень высокий спрос на рейсы в Карабах", - сказал председатель агентства.

Кроме того, Рзаев отметил, что на данный момент на освобожденные территории осуществлено около 500 рейсов и перевезено до 21 тысячи пассажиров.

"В Шушу на данный момент производится девять рейсов в неделю. Конечно же, нам хотелось бы увеличить количество рейсов. Для этого есть все технические возможности. Однако увеличение числа рейсов связано не только с техническими возможностями, но и с другими компонентами - безопасностью и готовностью инфраструктуры. Хочу отметить, что Агентством ведется соответствующий мониторинг ситуации в связи с этим, и эта работа ведется непрерывно", - отметил он.

Другим направлением деятельности агентства, по словам председателя правления, является реализация технологической, информационной трансформации в сфере пассажирских перевозок.

"Уже разработан новый проект онлайн-продажи билетов по всем направлениям. На данном этапе портал biletim.az находится в тестовом режиме. На многих автовокзалах уже установлена эта программа, проведены подготовительные работы и тренинги персонала. В ближайшее время ожидается запуск программы. Кроме того, будет создана информационная система AYNA, куда будет включена также онлайн-продажа билетов. На днях приступил к деятельности мониторинговый центр, позволяющий дистанционно следить за отклонениями от маршрутов, соблюдением правильного выполнения рейсов. В принципе, по всем направлениям подготавливаются проекты по цифровой трансформации сектора. Это касается и выдачи разрешений, и обучения водителей и операторов, и контрольных функций", - отметил он.

Рзаев отметил, что Агентство наземного транспорта отвечает также и за регулирование автомобильных перевозок, обеспечение потребности в автомобильных перевозках и других автомобильных транспортных услугах, контроль за соблюдением правил и требований к международным и внутренним пассажирским и грузовым перевозкам за исключением регулирования и контроля в сфере пассажирских перевозок на административной территории города Баку.

"Подступы к столице входят в сферу нашего регулирования. Планируем изменения в связи с маршрутом Сумгайыт - Баку. Считаем, что перевозки из Сумгайыта не должны заканчиваться у станции метро "20 Января", а конечным пунктом автобуса должна выступать станция метро "Автовокзал" перед Бакинским международным автовокзальным комплексом. На территории автовокзального комплекса также функционирует крупный автобусный хаб, откуда граждане могут попасть в город на внутригородских автобусах. Есть еще одна территория со сложными условиями в части пассажиропотока - это территория, именуемая "Локбатанский круг". Со стороны агентства там также ведутся определенные работы для устранения заторов. Хочу отметить, что с 31 октября мы начали проводить рейды на указанных территориях. Если говорить языком статистики, то нами выписано более 850 протоколов об административных правонарушениях, с большим числом водителей проведена разъяснительная работа", - сказал Рзаев.

Глава агентства отметил и работы, проведенные в области автобусной базы.

"Согласно результатам, общее количество находящихся в эксплуатации автобусов, выполняющих регулярные и нерегулярные перевозки, исключая город Баку, составляет свыше 5,6 тысячи единиц. Средний возраст автобусов составляет 20 лет. Конечно же, необходимо обновление парка, так как дальнейшее его старение может привести к остановке перевозок на определенных направлениях. Считаем, что нужно создать условия для притока капитала в эту отрасль. Планируем проводить прозрачные конкурсы по всем маршрутам. Отмечу, что этот процесс уже начался, и маршруты постепенно выставляются на конкурс. Предпочтение отдается таким предпринимателям, в распоряжении которых имеются удобные транспортные средства в надлежащем состоянии и с более опытными водителями. На данном этапе конкурсы проводятся на междугородние маршруты, а в дальнейшем будут объявлены и на внутригородские. Еще одним из механизмов для расширения рынка автомобильных перевозок является проведение встреч и разъяснительной работы с предпринимателями, которые заинтересованы во вложении инвестиций в эту сферу. Нами разработана новая модель внутригородских перевозок, которая затрагивает и финансовую часть вопроса, и оптимизацию маршрутов. Сами по себе внутригородские перевозки это не только транспортный вопрос, но и вопрос урбанистики, пространственной экономики и использования земли. Такой целостный подход позволит создать новые условия во внутригородских перевозках", - отметил он.

Подытоживая, Рзаев коснулся вопросов искусственного завышения стоимости проезда и способах борьбы с этим.

"Искусственное завышение стоимости перевозок незаконно. Это нарушает права пассажиров. В этом случае нами выписывается протокол об административном правонарушении данного перевозчика. Пользуясь случаем, хочу обратиться к пользователям общественного транспорта. Если они столкнулись с подобными случаями, просим обращаться на "горячую линию" нашего агентства по короткому номеру 1181 и сообщать о таких случаях", - добавил он.