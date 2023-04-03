https://news.day.az/economy/1551944.html Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в сфере энергетики
Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в сфере энергетики
Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в сфере энергетики по трем направлениям.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.
По его словам, большой потенциал в сотрудничестве в области энергетики имеют освобожденные территории, регион Каспия и Нахчыван.
"Мы предложили коллегам из США наладить и расширить сотрудничество именно в этих трех приоритетных направлениях", - сказал он.
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