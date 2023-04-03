Азербайджан предлагает США расширить сотрудничество в сфере энергетики по трем направлениям.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в кулуарах азербайджано-американского энергетического форума.

По его словам, большой потенциал в сотрудничестве в области энергетики имеют освобожденные территории, регион Каспия и Нахчыван.

"Мы предложили коллегам из США наладить и расширить сотрудничество именно в этих трех приоритетных направлениях", - сказал он.

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