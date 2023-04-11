Лавров о встрече "каспийской пятерки"

Встречу "каспийской пятерки" планируется провести в этом году в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Регулярные встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" будут способствовать углублению сотрудничества в регионе, и мы намечаем такую встречу в текущем году в Российской Федерации", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что на каспийском направлении ключевой задачей является скорейшее претворение в жизнь договоренностей и инициатив, которые были сформулированы по итогам VI Каспийского саммита и II Каспийского экономического форума.

Каспийский саммит - общее название встреч глав пяти прикаспийских государств (России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана - так называемой "каспийской пятёрки"), которые проходят с 2002 года.