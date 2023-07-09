Азербайджан будет поставлять сырую нефть для НПЗ в Таджикистане

Азербайджан будет поставлять сырую нефть в Таджикистан для последующей переработки на заводе, расположенном в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Дангара".

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сказали в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

"На заседании комиссии в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Республики Таджикистан, поставки сырой нефти из Азербайджана для нужд нефтеперерабатывающего завода СЭЗ "Дангара", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Таджикистаном в январе-мае 2023 года составил 1,349 миллиона долларов США.