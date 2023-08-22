«Узбекнефтегаз» планирует добыть 32,3 млрд кубометров газа

"Узбекнефтегаз" урезал прогноз добычи природного газа на 2023 год с 34,1 миллиарда до 32,3 миллиарда кубометров. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления по вопросам трансформации Бехзод Усманов, передает Day.Az.

"Наш прогноз по добыче немного снизился - примерно на 1,8 миллиарда кубометров. Это связано с тем, что наши предположения о темпах истощения текущих месторождений оказались неточными. Наши мероприятия по увеличению добычи недостаточны, чтобы поддерживать уровень добычи на уровне 34,1 млрд кубометров", - пояснил Бехзод Усманов.

Он также подчеркнул, что требуется больше инвестиций для осуществления геологоразведочных работ и выявления новых месторождений.