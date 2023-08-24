ЦБ Турции пошел на решительные меры в борьбе с инфляцией
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Денежный комитет Центрального Банка Турции объявил об очередном решении по учетной процентной ставке (недельный процент РЕПО).

Как сообщает Day.Az, Центробанк повысил учетную процентную ставку с 17,5% до 25%.

Отметим, на заседании банка 20 июля этого года было принято решение повысить учетную ставку с 15% до 17,5%.