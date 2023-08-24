https://news.day.az/economy/1592112.html ЦБ Турции пошел на решительные меры в борьбе с инфляцией
ЦБ Турции пошел на решительные меры в борьбе с инфляцией
Денежный комитет Центрального Банка Турции объявил об очередном решении по учетной процентной ставке (недельный процент РЕПО).
Как сообщает Day.Az, Центробанк повысил учетную процентную ставку с 17,5% до 25%.
Отметим, на заседании банка 20 июля этого года было принято решение повысить учетную ставку с 15% до 17,5%.
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