Великобритания представила свой богатый опыт в космической отрасли на Международном конгрессе в Баку

Великобритания представила на 74-м Международном конгрессе астронавтики в Баку свой богатый опыт в космической отрасли.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе презентации стенда Космического агентства Великобритании на данном конгрессе.

"Как известно, 50 лет назад Баку впервые принял Международный конгресс астронавтики, и в этом году он снова проводится здесь, в Азербайджане. За это время страна смогла развить свои собственные возможности в этой сфере через "Азеркомос", - сказал он.

По словам посла, каждый, с кем он общался за последние два дня, был в восторге от теплого приема в Баку, от архитектуры, гостеприимства, и, конечно же, от самого конгресса.

Фергус Олд добавил, что павильон Космического агентства Великобритании предоставит отличную возможность узнать больше о британском космическом секторе, наладить контакты и, возможно, инициировать будущее сотрудничество.

"Британский космический сектор оценивается в 17,5 миллиарда фунтов стерлингов, и в нем представлены 1 500 британских компаний. Этот сектор стремительно развивается. Великобритания предоставляет полный спектр услуг на всем этапе космической цепочки - от проектирования и производства спутников до их запуска с британских космодромов и последующей обработки данных с этих спутников для решения некоторых из самых глобальных задач мира. Я рад видеть вокруг себя некоторые из наиболее инновационных британских компаний, работающих в этой области, такие как BAE Systems, Open Cosmos, Immersat и спонсора нашего сегодняшнего бранча - Surrey Satellite Technology (SSTL)", - сказал посол.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.