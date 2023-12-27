Названы мощности 5 малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачине

Мощность пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана составляет 13,8 МВт.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Сегодня азербайджанские и турецкие компании подписали соглашение о совместном участии по восстановлению и эксплуатации пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах мощностью 13,8 МВт. Это демонстрация нашей солидарности в превращении наших освобожденных территорий в зону "зеленой" энергии, а самого Азербайджана - в страну "зеленого" роста", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети написал о том, что Азербайджан и Турция подписали соглашение по восстановлению пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

"К 2030 году Азербайджан намерен получать 30 процентов вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников и сократить выбросы парниковых газов. Подписано соглашение о совместном участии между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), турецкой компанией "Demiroren Yatirim Holding A.S." и ООО "Arges Enerji Team" по восстановлению и эксплуатации пяти малых гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Этот проект - значительный шаг к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. Реализованный в рамках государственно-частного партнерства проект не только создаст новые рабочие места, но и ускорит "Великое возвращение", будет способствовать устойчивому экономическому развитию освобожденных территорий и передаче нового опыта и возможностей в области возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее исполнительный директор АИК Ульви Мансуров сообщил Trend о том, что стоимость проекта по восстановлению оценена в 15 миллионов долларов США.

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