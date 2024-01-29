Кыргызстан заинтересовался грузоперевозками по Среднему коридору

Кыргызстан планирует использовать Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТМ или Средний коридор) для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия.

"Этот маршрут станет еще одной основой для объединения регионов и обеспечения не только их экономического роста, но и экономической безопасности", - отметил Торобаев.

По его словам, Кыргызстан активно работает над строительством новых дорог и модернизацией существующих транспортных артерий, чтобы интегрироваться в крупные международные транспортные сети.

"Наша цель - создать устойчивую и эффективную инфраструктуру, которая будет способствовать развитию экономики Кыргызстана, и углублению торговых связей между Европой и странами Центральной Азии", - подчеркнул Торобаев.

Он упомянул, что в Кыргызстане практически завершены все работы по строительству и реабилитации международных автомобильных дорог. На эти цели было перечислено более 2 миллиардов долларов США, и было построено и реабилитировано свыше 2 тысяч километров автомобильных дорог.

Торобаев сказал, что в настоящий момент в Кыргызстане строятся новые аэропорты, модернизируются контрольно-пропускные пункты на границе с соседними странами, что значительно способствует повышению роли Кыргызстана в развитии международной торговли.

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