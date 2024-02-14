Азербайджан увеличил выработку зеленой энергии

В Азербайджане в январе 2024 года был отмечен рост производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение министерства энергетики.

Так, суммарная выработка электроэнергии на ВИЭ, в том числе, с учетом гидрогенерации, в январе составила 172,3 миллиона киловатт-часов, что на 77,2 миллиона киловатт-часов больше, чем в январе 2023 года.

Этот показатель составил семь процентов в объеме произведенной в стране в январе 2024 года электроэнергии.

Из 172,3 миллиона киловатт-часов 5,8 миллиона киловатт-часов было произведено на ветряных станциях, 18,2 миллиона киловатт-часов - на солнечных электростанциях и 18,9 миллиона киловатт-часов - от сжигания твердых бытовых отходов на заводе близ Баку.

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