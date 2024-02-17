Сегодня Азербайджан создает новые коридоры для экспорта "зеленой" энергии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня в ходе панельной дискуссии в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Процесс перехода к "зеленой" энергетике будет еще больше ускорен. Что касается Азербайджана, наши выбросы составляют всего 0,1 процента. Но Азербайджан начал довольно интенсивно инвестировать в проекты "зеленой" энергетики, и сегодня мы являемся не только страной, которая начала увеличивать мощности "зеленой" энергетики, но и создавать новые коридоры для экспорта нашей "зеленой" энергии в другие страны. Мы уже подписали соглашение с ЕС относительно посавки "зеленой" энергии из Азербайджана, из региона", - сказал он.

17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!