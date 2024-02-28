Экспорт азербайджанского газа в Турцию обновил трехлетний максимум

Азербайджан значительно увеличил экспорт природного газа в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, Азербайджан поставил 962 млн куб. м. газа (+23%) в декабре 2023 года, что является максимальным показателем за последние 33 месяца - с марта 2021 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны.

Импорт газа в Турцию растет третий месяц подряд после полутора лет непрерывного снижения.

Отмечается, что потребление природного газа в Турции растет, чутко реагируя на более выгодные мировые цены. Экономика страны показала высокий уровень импорта и потребления газа в декабре. Оперативные индикаторы за январь 2024 года обещают близкий к максимальному, если не рекордный объем импорта этого энергоносителя.

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