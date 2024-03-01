США готовы к партнерству с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон, которая прибыла в Баку для участия в 10-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Харрингтон отметила, что США видят огромный потенциал в области солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане.

"Вчера я стояла на берегу Каспийского моря и чувствовала ветер. Использование возобновляемых источников энергии имеет много преимуществ, не только для наших целей по декарбонизации, но и высвобождает молекулы, которые могут быть использованы на внутреннем рынке, для экспорта за границу. Возобновляемые источники энергии и поддержка развития возобновляемых источников энергии лежат в основе того, что мы делаем.

Я нахожусь в Баку уже несколько дней, поэтому у меня была возможность обсудить некоторые из этих целей с официальными лицами. Я была на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Мы поговорили о концепции "зеленого" энергетического коридора. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы узнать больше и посмотреть, как мы сможем поддержать эти амбициозные планы. Азербайджан уже реализовал несколько довольно впечатляющих крупных инфраструктурных проектов - Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор. Будет непросто создать еще один крупный коридор "зеленой" энергетики. Должна сказать, что будет не легко реализовать эти проекты, но, если кто и сможет доказать, что сомневающиеся не правы, так это Азербайджан, потому что Азербайджан делал это в прошлом", - добавила она.

Харрингтон отметила, что США надеются на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

"При администрации Байдена в США мы приняли множество действительно важных мер для продвижения внедрения "чистой" энергии и возобновляемых источников энергии. К ним относятся основополагающие законы, такие как Двухпартийный закон об инфраструктуре, Закон о снижении инфляции, Закон о чипах и науке. Это действительно стимулирует исследования и разработки в области "чистой" энергии в Соединенных Штатах. Министр Шабазов недавно имел возможность посетить Национальные лаборатории возобновляемой энергии в Колорадо, и обсудить пути расширения нашего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии с нашими партнерами из Департамента. Таким образом, по мере того, как Азербайджан внедряет больше возобновляемых источников энергии, мы готовы к партнерству, чтобы гарантировать, что в результате можно будет обеспечить поставки электроэнергии гражданам Азербайджана и за его пределами.

Учитывая, что ОАЭ недавно провели COP28, а Азербайджан собирается принять COP29, можно сотрудничать в рамках "Партнерства по ускорению развития чистой энергетики". Этот формат был создан в 2022 году, и его цель - стимулировать инвестиции в "зеленую" энергетику на сумму 100 миллиардов долларов и поддержку проектов экологически чистой энергетики по всему миру к 2035 году", - сказала она.

Харрингтон считает, что учитывая партнерские отношения с компанией Masdar из ОАЭ и ее целеустремленную работу в Азербайджане на рынке возобновляемых источников энергии, трехстороннее сотрудничество между Соединенными Штатами, Азербайджаном и ОАЭ в этой сфере открывает много возможностей.

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