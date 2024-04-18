Как удвоение доли ВИЭ будет стимулировать занятость в Азербайджане

Зеленая энергия - это новая концепция, имеющая широкий горизонт. Международное энергетическое агентство отметило, что мощность возобновляемой энергетики увеличилась на 50 процентов в период с 2019 по 2024 год. Cектор является новым и перспективным. Ежедневно в отрасли, влияющей на повседневную жизнь, открываются или изобретаются инновации. В настоящее время 26 процентов спроса на электроэнергию во всем мире удовлетворяется за счет возобновляемых источников энергии, и ожидается, что в ближайшем будущем эта потребность будет расширяться.

Чем больше расширяется сектор, тем больше возможностей появляется для людей. Согласно информации, в 2021 году в секторе возобновляемой энергетики во всем мире было занято не менее 12,7 млн человек, как напрямую, так и в более широких цепочках поставок, причем большая часть этих рабочих мест сосредоточена в Китае, Бразилии, ЕС, США и Индии.

Но, прежде всего, самым важным моментом является объединение усилий по предотвращению опасного стихийного бедствия, такого как глобальное потепление, с которым сталкивается мир.

В беседе с Azernews по этому вопросу американский эксперт, доктор Франк Мусмар отметил, что Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 года в ходе конференции Сторон, имеет целью ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Он сказал, что мир использовал более 65% бюджета углекислого газа, что позволяет ему оставаться в пределах 2 °C.

"Чтобы оставаться в этих пределах, глобальная углеродная нейтральность должна быть достигнута в период с 2055 по 2070 год. Возобновляемые источники энергии помогают смягчить последствия изменения климата, уменьшить загрязнение воздуха, повысить независимость энергоснабжения и стимулировать занятость в различных секторах. Соответственно, растет спрос на квалифицированных работников в отрасли возобновляемой энергетики. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к 2030 году сектор возобновляемой энергетики может создать до 30 миллионов новых рабочих мест по всему миру", - подчеркнул эксперт.

Мусмар отметил, что нет никаких сомнений в том, что "зеленая" экономика Китая является образцом для подражания, а инвестиции в исследования приводят к положительным результатам и росту даже во времена экономического кризиса. Он сказал, что "зеленая" энергия - это этический путь инвестирования, а экономические последствия "зеленой" энергетики можно увидеть в создании новых и большего количества рабочих мест, снижении потребительских расходов, облегчении всеобщего доступа к энергии и сокращении затрат на восстановление после стихийных бедствий и восстановление.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом солнечной и ветровой энергетики. Помимо преимуществ, связанных с очисткой окружающего воздуха от загрязняющих веществ с сопутствующей пользой для здоровья, особенно в крупных городах, местные органы власти все больше осознают конечную ограниченность национальных запасов нефти и природного газа. У Азербайджана есть много причин стать "зеленым". Во-первых, средний уровень выбросов газа на душу населения в стране высок из-за энергоемких энергетических систем, использующих ископаемое топливо. Поскольку во всем мире предпринимаются усилия по смягчению последствий изменения климата, растет желание ограничить выбросы. Во-вторых, потребность в топливе для электроснабжения и снабжения пресной водой потребляет значительную долю отечественной добычи нефти; особенно при нынешних высоких ценах на нефть, сохранение нефти преимущественно для зарубежного экспорта является привлекательным. В-третьих, в ближайшие годы правительство, вероятно, попытается увеличить количество рабочих мест в частном секторе, чтобы удовлетворить неизбежно растущий спрос со стороны новых участников рынка труда среди быстро растущего молодого населения", - сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет 4,5 МВт. Азербайджан начал установку своей первой первичной солнечной электростанции в 2023 году. Правительство Азербайджана стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии до 30% к 2030 году.

"Соответственно, переход на солнечную или зеленую энергию требует гораздо меньших инвестиций в энергетический сектор, чем строительство новых угольных или атомных электростанций. Это означает более низкую цену на электроэнергию, что влияет на все аспекты экономики. Более низкая цена на электроэнергию снижает себестоимость продукции и увеличивает прибыль. Более того, удвоение доли возобновляемых источников энергии к 2030 году принесет ряд положительных последствий, включая увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,1 процента, повышение благосостояния на 3,7 процента, а также более 1 миллиона человек, работающих в секторе возобновляемой энергетики", - заключил доктор Франк Мусмар.