На подземной автостоянке SOCAR Tower введена в эксплуатацию электрическая зарядная станция

На подземной автостоянке административного здания головного офиса SOCAR ("SOCAR Tower") введена в эксплуатацию современная электрическая зарядная станция для электрических и гибридных (plug-in hybrid) транспортных средств.

Об этом сообщили в SOCAR, передает Day.Az.

Было отмечено, что в новом зарядном пункте электрические зарядные станции мощностью 22 кВт и 60 кВт будут функционировать как зона обслуживания, отмеченная специальными знаками. В рамках данного социального проекта сотрудники SOCAR смогут пользоваться этим пунктом бесплатно. Затраты на электроэнергию для зарядки будут покрываться компанией.

Чтобы расширить вклад SOCAR в экологическую устойчивость, в ближайшем будущем также планируется установить дополнительную электрическую зарядную станцию мощностью 60 кВт возле главного входа в SOCAR Tower.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.