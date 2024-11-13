Пакистан планирует получать 60% энергии из экологически чистых источников

Пакистан предпринял конкретные шаги для выполнения своего обязательства по обеспечению 60 процентов всей энергии из чистых источников, заявил премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, страна также намерена перевести 30 процентов своих автомобилей на электромобили к концу этого десятилетия.

"Без климатической справедливости не может быть настоящей устойчивости, и я бы не хотел, чтобы другие страны столкнулись с той бедой, с которой Пакистан столкнулся в 2022 году. Пакистан - стойкая, трудолюбивая и ответственная страна, и мы полностью привержены тому, чтобы стать частью глобальных климатических решений", - сказал он.

Он отметил, что Пакистан ожидает революция в области возобновляемых источников энергии. В прошлом году Пакистан представил всеобъемлющий Национальный план адаптации. А в этом году страна разработала национальную структуру углеродного рынка.

"Но мы не можем сделать это в одиночку. Пакистану нужна международная поддержка, чтобы реализовать свои климатические амбиции. Развивающимся странам потребуется примерно 6,8 триллиона долларов США к 2030 году, чтобы реализовать менее половины их нынешних определяемых на национальном уровне вкладов. То же самое относится к адаптации, потерям и ущербу. И на COP27 Пакистан возглавил этот феномен благодаря нашей очень умелой команде", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что климатическое финансирование должно быть безвозмездным и не увеличивать долговое бремя уязвимых развивающихся стран.

"Наконец, два года назад я во весь голос предупреждал, что будущее никогда не простит нам бездействия. Сегодня я повторяю то же самое предупреждение с еще большей настоятельностью и с максимальной энергией, которой я располагаю. Мы знаем причины. Мы знаем решения. Теперь мы должны найти в себе мужество действовать и действовать быстро", - подчеркнул он.