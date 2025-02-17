https://news.day.az/economy/1730833.html

S&P о ценах на жилье в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" спрогнозировало рост цен на жилье в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете агентства. В документе отмечается, что в текущем году цены на жилье вырастут примерно на 5%-10%.