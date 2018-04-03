Iran Air на Новруз увеличила число рейсов в Азербайджан - ПОДРОБНОСТИ
3 апреля 2018 18:24 187
Иранский национальный авиаперевозчик Iran Air осуществил 12 рейсов между Тегераном и Баку в дни праздника Новруза (19-26 марта). Об этом сообщил Trend во вторник глава представительства Iran Air в Баку Можтаба Голамиан, передает Day.Az.
По его словам, с 19 марта по четвертое апреля компания в общей сложности обслужит около 1800 пассажиров.
"Iran Air обычно выполняет по два рейса в неделю по понедельникам и четвергам, но во время праздника Новруз компания совершила шесть дополнительных рейсов между Тегераном и Баку", - сказал глава представительства.
Компания Iran Air возобновила авиарейсы в Баку в конце января, ожидается, что она продолжит полеты в течение ближайших двух лет.
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