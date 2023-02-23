Говяжья грудинка по-техасски вошла в ТОП-10 самых вкусных блюд мира по версии "Лоунли Планет". Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о хитростях приготовления этого вкуснейшего блюда.

Когда мы говорим о грудинке по-техасски, то важно уточнить, что речь идет не о всей грудинке, а только о брискете. Брискет - это отруб говядины, состоящий из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер. Чем он ценнен? В брискете много коллагена, который полезен не только для красоты кожи, но и для нашего здоровья: он поддерживает в порядке мышцы и суставы.

Многие известные люди мира отзывались о говяжьей грудинке по-техасски, как о самом восхитительном блюде. Так, шеф-повар, писатель и путешественник Энтони Бурден называл это блюдо "самой вкусной грудинкой, которую он когда-либо ел".

5 хитростей приготовления говяжьей грудинки по-техасски

Итак, что же делает это блюдо столь неповторимым, что многие люди во всем мире называют его самым вкусным. Рассказываем о неочевидных тонкостях приготовления.