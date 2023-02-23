Говяжья грудинка по-техасски вошла в ТОП-10 самых вкусных блюд мира
Говяжья грудинка по-техасски вошла в ТОП-10 самых вкусных блюд мира по версии "Лоунли Планет". Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о хитростях приготовления этого вкуснейшего блюда.
Когда мы говорим о грудинке по-техасски, то важно уточнить, что речь идет не о всей грудинке, а только о брискете. Брискет - это отруб говядины, состоящий из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер. Чем он ценнен? В брискете много коллагена, который полезен не только для красоты кожи, но и для нашего здоровья: он поддерживает в порядке мышцы и суставы.
Многие известные люди мира отзывались о говяжьей грудинке по-техасски, как о самом восхитительном блюде. Так, шеф-повар, писатель и путешественник Энтони Бурден называл это блюдо "самой вкусной грудинкой, которую он когда-либо ел".
5 хитростей приготовления говяжьей грудинки по-техасски
Итак, что же делает это блюдо столь неповторимым, что многие люди во всем мире называют его самым вкусным. Рассказываем о неочевидных тонкостях приготовления.
- Маринуйте мясо в течение одного-двух дней. Если вы хотите приготовить аутентично грудинку по-техасски, не стоит игнорировать это правило.
- Жарьте мясо на слабом огне. Фанаты этого блюда говорят о том, что грудинку нужно томить от шести до четырнадцати часов. Но многие, разумеется, склонны сокращать время приготовления: ритмы нашей жизни задают свои правила.
- Не забывайте смазывать грудинку соусом. Раскрывая свои секреты, повара рекомендуют при жарке смазывать поверхность мяса соусом на основе лука, лаймового сока, говяжьего бульона, масла и приправ.
- Знайте, что угли тоже имеют значение. Жарится грудинка по-техасски на углях дерева мескит или хиккори, причем время от времени добавляется немного намоченых опилок этих деревьев на угли.
- Нарезайте брискеты правильно. Важный момент - как порезать мясо. Мастера рекомендуют нарезать грудинку поперек волокон, тогда мясо будет таять во рту. При подаче добавьте немного сметаны с хреном, чтобы соблюсти все ритуалы приготовления грудинки по-техасски.
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