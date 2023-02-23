Ростбиф из говядины

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления ростбифа из говядины (на 8 порций):

Ингредиенты

1.5 кг. говяжьего тендерлойна

100 мл. растительного масла

200 гр. дижонской горчицы

Соль и перец

Метод приготовления

1.- Удалите с вырезки лишний жир и соединительную ткань.

2.- Приправьте солью, перцем и дижонской горчицей. Оставьте мариноваться на 2 часа.

3.- Обжарьте вырезку на сковороде, пока она не станет золотисто-коричневой со всех сторон.

4.- Запекайте в духовке при 180°C в течение 25 минут или до тех пор, пока температура внутри не достигнет 56°C.

5.- Достаньте из духовки и дайте остыть.

Подача

1.- Нарежьте ростбиф ломтиками и используйте для бутербродов, салатов или основного блюда.