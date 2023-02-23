Ростбиф из говядины
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления ростбифа из говядины (на 8 порций):
Ингредиенты
1.5 кг. говяжьего тендерлойна
100 мл. растительного масла
200 гр. дижонской горчицы
Соль и перец
Метод приготовления
1.- Удалите с вырезки лишний жир и соединительную ткань.
2.- Приправьте солью, перцем и дижонской горчицей. Оставьте мариноваться на 2 часа.
3.- Обжарьте вырезку на сковороде, пока она не станет золотисто-коричневой со всех сторон.
4.- Запекайте в духовке при 180°C в течение 25 минут или до тех пор, пока температура внутри не достигнет 56°C.
5.- Достаньте из духовки и дайте остыть.
Подача
1.- Нарежьте ростбиф ломтиками и используйте для бутербродов, салатов или основного блюда.
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