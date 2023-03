4 самых вредных вида мяса для артериального давления

Повышение и понижение артериального давления в течение дня - это нормально. Однако, если показатель остаётся высоким слишком долго, это может навредить вашему сердцу и вызвать другие проблемы со здоровьем. К сожалению, то, что мы едим, тоже влияет на кровяное давление, в том числе мясные продукты.

Издание Eat this, not that перечислило четыре вида мясных продуктов, которые плохо влияют на показатель артериального давления.

Мясные деликатесы.

Такие продукты, как ветчина, окорок, рулет проходят глубокую обработку и полны натрия. Его избыток связан с гипертонией.

Бекон.

Бекон тоже насыщен натрием, а также нитратами, которые могут повышать кровяное давление.

Фастфуд.

Врачи рекомендуют держаться подальше от чизбургеров и бургеров с жареной курицей. В них много и натрия, и жира, и калорий.

Хот-доги.

Угадайте, что? Да, сосиски сильно обработанное мясо с высоким содержанием натрия.

Источник