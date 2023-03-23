Российский врач-терапевт и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, в каком виде фрукты полезнее - в свежем или в виде сухофруктов.

Специалист, вместе с коллегой-кардиологом Германом Гандельманом, сообщила, что сушка фруктов приводит к разрушению витамина С и антоцианов. Это те самые веществ, которые препятствуют развитию рака, атеросклероза и диабета.

Также, по словам врачей, сухофрукты содержат много сахара и очень калорийны.

В связи со всем вышеперечисленным медики призвали людей употреблять свежие фрукты вместо сушёных, поскольку свежие фрукты на 40% снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и помогают сохранить когнитивные способности.

В заключение следует отметить, что совет специалистов употреблять свежие фрукты, а не сухофрукты, согласуется с общим мнением медицинских экспертов. Свежие фрукты являются хорошим источником необходимых витаминов, минералов и питательных веществ, которые поддерживают общее здоровье и благополучие.

Источник