Любителей шашлыка предупредили о смертельной болезни

Шашлык и другое жаренное на огне мясо, а также дым от мангала содержат канцерогены, рассказала диетолог Ирина Мансурова. Врач предупредила любителей таких блюд о риске развития смертельной болезни в беседе с Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В преддверии шашлычного сезона Мансурова призвала не слишком увлекаться жаренным на огне мясом. По ее словам, канцерогены присутствуют не только в приготовленных таким образом продуктах, но и в дыме от мангала. В дым входят угарный газ, бензпирен и другие вредные вещества.

Испарения от капающего на угли жира тоже опасны для здоровья, добавила диетолог. Канцерогены из них могут стать причиной развития рака. "Хочу отметить, что обычные дрова менее вредны, чем угли, продающиеся в магазинах. Розжиг наносит тройной удар. После того как вы дрова подожгли, необходимо подождать минут 20-25", - рассказала Мансурова.