В каких странах больше всего любят кофе?

Кофе любят практически во всех городах мира, и для многих выпить чашку утром или в обеденный перерыв - приятный ритуал. Ежедневно во всем мире выпивают около двух миллиардов чашек кофе, поэтому компания BrewSmartly решила выяснить, какие города - абсолютные лидеры по количеству выпитого кофе и любви к популярному напитку, передает Day.Az со ссылкой на food.ru.

Для кофейного рейтинга был составлен специальный индекс, в котором учитывалось количество кофеен на 100 тыс. человек с учетом разной численности населения, средний рейтинг популярности заведения и стоимость кофе в долларах США.

На первом месте рейтинга оказался Амстердам - он набрал 8,71 баллов из 10. В столице Нидерландов люди любят варить кофе дома, но и от похода в кофейни не отказываются. Кофеен в Амстердаме много и практически все с хорошим рейтингом от посетителей. На 100 тыс. человек приходится в среднем 116 кофеен со средней оценкой 4,03 из пяти.

"Серебро" получил Дублин - 7,95 баллов из 10. В Ирландии кофе обычно пьют по утрам, забегая перед работой в кофейню, так что здесь тоже много кофеен: на 100 тыс. человек приходится 181 заведение с общим рейтингом 3.91. Дублинцы тратят на кофе немаленькую сумму денег: на человека приходится 94,94 доллара (80 евро).

На третьем месте расположились сразу две столицы: Париж и швейцарский Берн (по 7,43 баллов). Но их оценки складывались по-разному: в Берне - 54 кафе на 100 тыс. человек, а в Париже - 45. Кофе в швейцарском городе получил оценку в 3,95 балла, а во французской столице - 4,11.

На пятом месте оказалась Прага - город, где есть собственный кофейный фестиваль, набрал 7,17 баллов из 10 возможных. На 100 тыс. человек приходится 77 кофеен с общим рейтингом 3,96. Однако жители города меньше всего тратят денег на кофе: всего 58 долларов.

В десятку также вошли Лиссабон (7,00 баллов), Хельсинки (6,75 баллов), Копенгаген и Паго-Паго (по 6,58 баллов), Веллингтон (6,57 баллов).

Всего в рейтинге 40 позиций, последнюю занимает Виллемстад - столица Кюрасао. Там всего одна кофейня на 100 тыс. человек. Город получил 1,02 баллов из 10.