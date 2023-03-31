Лучший рецепт сочной и вкусной куриной грудки

Куриная грудка относится к продуктам диетическим, часто получается сухая и вообще - эта часть курицы на любителя.

Но это не значит, что ее просто невозможно приготовить вкусно. Вот как раз такой рецепт, когда диетическое блюдо получается еще и вкусным.

Для приготовления потребуется:

450 гр куриной грудки (филе);

½ ч. л. соли;

¼ ч. л. паприки (молотой);

¼ ч. л. черного перца;

1 ст. л. масла растительного;

½ ч. л. петрушки;

¼ ч. л. сушеного чеснока.

Как готовить

Сразу ставьте разогреваться духовку. Мясо нужно будет запекать при температуре 220 градусов.

Курицу нужно помыть, удалить кожицу. Смешать в одной емкости соль и специи по рецепту.

Мясо нужно замариновать в растительном масле (лучше оливковом).

Затем посыпаем куриную грудку смесью специй и хорошенько втираем их, чтобы мясо полностью пропиталось и покрылось травами и специями.

Остатки масла можно смешать с остатками специй, положить курицу в форму для запекания и полить оставшейся смесью.

Убирайте в духовку, и через 20-22 минут ужин будет готов.

По готовности курица должна 5 минут полежать в форме перед подачей к столу. От этого мясо станет только сочнее.

На гарнир можно подать свежие или печеные овощи.

Приятного аппетита!

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