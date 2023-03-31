Лучший рецепт сочной и вкусной куриной грудки - Ужин на скорую руку
Куриная грудка относится к продуктам диетическим, часто получается сухая и вообще - эта часть курицы на любителя.
Но это не значит, что ее просто невозможно приготовить вкусно. Вот как раз такой рецепт, когда диетическое блюдо получается еще и вкусным.
Для приготовления потребуется:
450 гр куриной грудки (филе);
½ ч. л. соли;
¼ ч. л. паприки (молотой);
¼ ч. л. черного перца;
1 ст. л. масла растительного;
½ ч. л. петрушки;
¼ ч. л. сушеного чеснока.
Как готовить
Сразу ставьте разогреваться духовку. Мясо нужно будет запекать при температуре 220 градусов.
Курицу нужно помыть, удалить кожицу. Смешать в одной емкости соль и специи по рецепту.
Мясо нужно замариновать в растительном масле (лучше оливковом).
Затем посыпаем куриную грудку смесью специй и хорошенько втираем их, чтобы мясо полностью пропиталось и покрылось травами и специями.
Остатки масла можно смешать с остатками специй, положить курицу в форму для запекания и полить оставшейся смесью.
Убирайте в духовку, и через 20-22 минут ужин будет готов.
По готовности курица должна 5 минут полежать в форме перед подачей к столу. От этого мясо станет только сочнее.
На гарнир можно подать свежие или печеные овощи.
Приятного аппетита!
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