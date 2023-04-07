Тушеная Баранина с луком, морковью и чесноком

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления тушеной баранины на 6 порций.

Ингредиенты

1.5 кг. баранины на кости

300 гр. лука

300 гр. моркови

50 гр. чеснока

300 гр. сельдерея

100 мл. растительного масла

200 гр. муки

30 гр. соли и перца

1 л. куриного бульона

Метод приготовления

1.- Приправьте баранину солью и перецем и обваляйте в муке.

2.- Обжарьте баранину со всех сторон, пока она не станет золотисто-коричневого цвета. Снимите со сковороды и отложите.

3.- На той же сковороде протушите мелко нарезанные овощи в течение 5 минут. Добавьте баранину и залейте ее бульоном так, чтобы бульон полностью покрывал мясо.

4.- Готовьте в духовке при 180°С 3,5 часа.

5.- Снимите баранину с противня, отложите и сделайте из соуса пюре.

Подача

Разогрейте соус, добавьте баранину, приправьте солью и перцем.