Тушеная Баранина с луком, морковью и чесноком - РЕЦЕПТ от CASA Baku
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления тушеной баранины на 6 порций.
Ингредиенты
1.5 кг. баранины на кости
300 гр. лука
300 гр. моркови
50 гр. чеснока
300 гр. сельдерея
100 мл. растительного масла
200 гр. муки
30 гр. соли и перца
1 л. куриного бульона
Метод приготовления
1.- Приправьте баранину солью и перецем и обваляйте в муке.
2.- Обжарьте баранину со всех сторон, пока она не станет золотисто-коричневого цвета. Снимите со сковороды и отложите.
3.- На той же сковороде протушите мелко нарезанные овощи в течение 5 минут. Добавьте баранину и залейте ее бульоном так, чтобы бульон полностью покрывал мясо.
4.- Готовьте в духовке при 180°С 3,5 часа.
5.- Снимите баранину с противня, отложите и сделайте из соуса пюре.
Подача
Разогрейте соус, добавьте баранину, приправьте солью и перцем.
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