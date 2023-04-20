Шампиньоны на мангале готовятся очень быстро и заменят шашлык тем, кто не ест мяса и майонеза.

Замариновать шампиньоны для барбекю очень просто - даже если у вас под рукой только растительное масло и соль. Делимся тремя рецептами вкусных маринадов для шампиньонов без майонеза.

Ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированные грибы - 3 варианта вкуснейшей закуски.

Какие шампиньоны мариновать

Грибы для мангала или гриля должны быть одинакового размера - так они одновременно прожарятся. Если готовите шашлык, то возьмите шампиньоны среднего или большого размера, чтобы их можно было нанизывать на шампуры и они не выпадали из решетки. Большие грибы можно разрезать пополам. Учтите также, что в процессе жарки они немного уменьшатся в объеме.

Перед приготовлением шампиньоны хорошо помойте, а лучше замочите в воде на 10-15 минут, но после дайте ей стечь. Если нужно подчистите грибы ножом.

Как замариновать шампиньоны для гриля

Достаточно будет 30 минут, чтобы замариновать шампиньоны. Но если есть время - оставьте их в маринаде на 1-1,5 часа.

Классический маринад

Самый простой из маринадов, его можно готовить даже на самом растительном масле с солью.

Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):

- растительное масло без запаха - 4 ст. л.;

- лимонный сок - 1 ст. л.;

- соль - по вкусу;

- перец черный молотый - 1/2 ч. л.

Смешайте растительное масло, лимонный сок, перец и соль и залейте маринадом грибы. Выдержите полчаса, а после насадите на шампуры или выложите на решетку. Жарьте до готовности, на тлеющих углях - около 30 минут.

Сметанно-чесночный маринад

Чеснок в составе соуса придает грибам особый вкус и аромат.

Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):

- сметана - 100 г;

- сливочное масло - 100 г;

- соль - по вкусу;

- перец черный молотый - по вкусу;

- чеснок - 5 зубчиков.

Растопите сливочное масло и смешайте со сметаной, солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Полейте маринадом грибы и перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл их. Поставьте в холодильник на 30 минут. Насадите грибы на шампуры и обжарьте до румяности.

Медово-соевый маринад

Придает грибам насыщенный и пряный вкус.

Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):

- мед - 2 ч.л.;

- соевый соус - 10 ст. л.;

- растительное масло - 6 ст.л.;

- соль - по вкусу;

- перец черный молотый - по вкусу;

- чеснок гранулированный - по вкусу;

- прованские травы - по вкусу.

Смешайте мед, соевый соус и растительное масло, добавьте соль, черный перец, прованские травы и чеснок. Залейте грибы маринадом, оставьте на 30 минут. Выложите маринованные шампиньоны на решетку или насадите на шампуры. Обжарьте до готовности, в течение 10-12 минут, пока грибы не станут мягкими.

Источник