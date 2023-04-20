Как замариновать шампиньоны - 3 быстрых и полезных рецепта для барбекю
Шампиньоны на мангале готовятся очень быстро и заменят шашлык тем, кто не ест мяса и майонеза.
Замариновать шампиньоны для барбекю очень просто - даже если у вас под рукой только растительное масло и соль. Делимся тремя рецептами вкусных маринадов для шампиньонов без майонеза.
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Какие шампиньоны мариновать
Грибы для мангала или гриля должны быть одинакового размера - так они одновременно прожарятся. Если готовите шашлык, то возьмите шампиньоны среднего или большого размера, чтобы их можно было нанизывать на шампуры и они не выпадали из решетки. Большие грибы можно разрезать пополам. Учтите также, что в процессе жарки они немного уменьшатся в объеме.
Перед приготовлением шампиньоны хорошо помойте, а лучше замочите в воде на 10-15 минут, но после дайте ей стечь. Если нужно подчистите грибы ножом.
Как замариновать шампиньоны для гриля
Достаточно будет 30 минут, чтобы замариновать шампиньоны. Но если есть время - оставьте их в маринаде на 1-1,5 часа.
Классический маринад
Самый простой из маринадов, его можно готовить даже на самом растительном масле с солью.
Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):
- растительное масло без запаха - 4 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - 1/2 ч. л.
Смешайте растительное масло, лимонный сок, перец и соль и залейте маринадом грибы. Выдержите полчаса, а после насадите на шампуры или выложите на решетку. Жарьте до готовности, на тлеющих углях - около 30 минут.
Сметанно-чесночный маринад
Чеснок в составе соуса придает грибам особый вкус и аромат.
Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):
- сметана - 100 г;
- сливочное масло - 100 г;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - по вкусу;
- чеснок - 5 зубчиков.
Растопите сливочное масло и смешайте со сметаной, солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс. Полейте маринадом грибы и перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл их. Поставьте в холодильник на 30 минут. Насадите грибы на шампуры и обжарьте до румяности.
Медово-соевый маринад
Придает грибам насыщенный и пряный вкус.
Ингредиенты (на 1 кг шампиньонов):
- мед - 2 ч.л.;
- соевый соус - 10 ст. л.;
- растительное масло - 6 ст.л.;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - по вкусу;
- чеснок гранулированный - по вкусу;
- прованские травы - по вкусу.
Смешайте мед, соевый соус и растительное масло, добавьте соль, черный перец, прованские травы и чеснок. Залейте грибы маринадом, оставьте на 30 минут. Выложите маринованные шампиньоны на решетку или насадите на шампуры. Обжарьте до готовности, в течение 10-12 минут, пока грибы не станут мягкими.
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