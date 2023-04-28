https://news.day.az/gurmaniya/1559658.html Испанский миндальный торт на 4 порции - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Испанский миндальный торт на 4 порции - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт испанского миндального торта на 4 порции от шеф повара ресторана "Анадолу".
Ингредиенты
50 г цедры половины лимона
4 шт. яиц
200 г сахара мелкого помола
250 г миндаля
150 г муки
100 г сливочного масла
Щепотка соли
Сахарная пудра для декора
Метод приготовления
1. Смешайте все сухие ингредиенты в миске. Поместите в стационарный миксер и по одному добавляйте яйца.
2. Положите тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и мукой.
3. Выпекайте в духовке 35 минут при 150С.
4. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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