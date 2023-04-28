Испанский миндальный торт на 4 порции

Day.Az представляет рецепт испанского миндального торта на 4 порции от шеф повара ресторана "Анадолу".

Ингредиенты

50 г цедры половины лимона

4 шт. яиц

200 г сахара мелкого помола

250 г миндаля

150 г муки

100 г сливочного масла

Щепотка соли

Сахарная пудра для декора

Метод приготовления

1. Смешайте все сухие ингредиенты в миске. Поместите в стационарный миксер и по одному добавляйте яйца.

2. Положите тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и мукой.

3. Выпекайте в духовке 35 минут при 150С.

4. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!