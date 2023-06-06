Названы 5 лучших завтраков для снижения холестерина

Эти продукты и блюда помогут снизить уровень холестерина, если начать с них свой день. Так же как зарядка позволяет нам оставаться энергичными до самого вечера, греческий йогурт и другие полезные продукты, настраивают организм на правильное питание.

Первое, что рекомендуют врачи при повышенном холестерине - исключить продукты-провокаторы, чтобы избежать процесса разрушения сосудов. Но важно не только убрать со стола вредные продукты, но и добавить полезные - с низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, при этом особое внимание диетологи советуют уделить растворимой клетчатке и полиненасыщенным жирам.

Что же выбрать на завтрак, чтобы долго оставаться здоровым и справиться с повышенным уровнем холестерина?

ТОП-5 лучших завтраков для снижения холестерина

1. Овсянка.

Пожалуй, это самый оптимальный вариант лечебного или профилактического завтрака. Вы можете добавить в кашу свежие фрукты, орешки, корицу. И тогда овсянка станет не только полезной, но и очень вкусной.

2. Яйца.

Что выбрать - омлет, глазунью или яйцо пашот? Все эти блюда хороши для завтрака. Однако не стоит забывать, что в одном яйце содержится суточная норма холестерина. Поэтому не стоит есть более 3-4 яиц в неделю. Впрочем, к этой норме можно добавить просто яичный белок, в котором нет холестерина.

3. Греческий йогурт.

В греческом йогурте много белка и почти нет жира. К тому же он может стать прекрасной основой для ваших кулинарных шедевров - возьмите греческий йогурт без добавок и поиграйте с новыми вкусами, добавляя различные фрукты, мед или ароматную зелень.

4. Цельнозерновые тосты.

В цельнозерновом хлебе заметно больше клетчатки, чем в белом. И это идет на пользу тем, кто стремится снизить уровень холестерина. А если на завтрак добавить к кусочку цельнозернового хлеба еще и авокадо с нежным сливочным сыром, капельку оливкового масла, то такой завтрак не оставит вас равнодушными.

5. Смузи.

Легкое летнее блюдо для солнечных дней. Диетологи называют смузи очень перспективным продуктом, популярность которого будет только расти. И это не удивительно. Смузи - отличный способ получить разнообразные питательные вещества за один прием пищи. Так почему бы не начать насыщать свой организм полезными ингредиентами с самого утра? Возьмите обезжиренное молоко или йогурт, добавьте свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа.

Каждый день вы можете создавать свой, особенный смузи. Вот несколько проверенных пошаговых рецептов для вдохновения.