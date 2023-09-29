Перечислены продукты, усиливающие тревогу и депрессию

Ученые из Педагогического университета Ханчжоу (Китай) установили, что режим питания влияет на симптомы депрессии и тревоги. Результаты исследования были представлены в статье, опубликованной журналом BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, повышенное потребление кондитерских изделий, сливочного масла, сахара и десертов на молочной основе, а также низкий уровень потребления фруктов и овощей были связаны с усилением симптомов психических заболеваний.

Авторы использовали данные о 157 тыс. добровольцах, из которых у 70 тыс. была диагностирована депрессия, а еще 70 тыс. - тревожное расстройство. Раз в 3-4 месяца ученые собирали данные о диете и психическом состоянии участников - исследование проводилось в течение 7 лет и 6 месяцев.

"Наши результаты подчеркивают сложные взаимосвязи между общим режимом питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные результаты о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот было связано с повышенным риском возникновения симптомов депрессивного и тревожного расстройств", - заключили авторы.