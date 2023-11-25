Покупное или домашнее тесто?

Даже опытные кулинары соглашаются, что выпечка требует хорошей сноровки и полной самоотдачи. Нередко на приготовление одного теста уходит несколько часов. Но не все располагают возможностью потратить так много времени ради красивого, румяного пирога.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, очевидный выход - купить готовое тесто в магазине. Но так ли хороша эта идея?

Неоспоримые плюсы готового покупного теста

Первое, что приходит в голову, это экономия сил. Особенно, если речь идет о слоеном тесте. На него уйдет не меньше 4 часов, и большую часть этого времени придется ждать, пока заготовка охлаждается. Чтобы пропустить этот этап и сразу перейти к приготовлению начинки, формированию и украшению выпечки, можно купить готовое слоеное тесто. В магазинах вариантов масса: найдется дрожжевое и бездрожжевое, сладкое и более пресное, для мясных начинок, например. Даже домашний торт наполеон, известный большим количеством хрустящих слоев, допускается печь из готового теста. Особенно, если вы покоряете эту вершину впервые.

Второе - выверенная технология приготовления и состав. С домашним тестом нередко возникают неприятные сюрпризы: обычное дрожжевое не поднимается (чаще из-за низкого качества дрожжей или нарушения пропорций), слоеное не получается воздушным после выпечки (возможно, потому что его неправильно раскатывали), песочное оказывается недостаточно рассыпчатым (не доложили масла). Готовое тесто расстраивает реже. Да, оно может быть не таким сладким, как вы ожидали, но сама технология приготовления обычно выверена до мелочей. Выпечка получается именно такой, на какую вы рассчитываете.

Третье - не нужно держать дома целый список ингредиентов и учиться тонкостям работы с тестом. По себестоимости домашнее тесто, конечно, дешевле, но для него нередко требуется большой список ингредиентов, каждый из которых нужно купить (скорее всего, останутся излишки). Плюс, если вы любите экспериментировать с рецептами из интернета, стоит знать, что не все они составлены профессионалами. Где-то могли ошибиться с пропорциями, а тесто этого не любит. Есть варианты теста, известные своей особенной сложностью, например, фило: оно должно быть толщиной с лист пергамента. Его легко порвать во время раскатки. С готовым тестом возиться не придется, его сразу можно раскладывать слоями, как вы задумали.

Еще с покупным тестом не понадобятся специальные электроприборы. Скорее всего, на кухне найдется скалка, глубокая миска для вымешивания, венчик или миксер. Но нередко даже этого базового набора для приготовления домашнего теста бывает недостаточно. Индустрия девайсов, ускоряющих кулинарный процесс, идет семимильными шагами. Даже для обычного бисквита уже как будто недостаточно иметь классический миксер или погружной блендер с насадкой-венчиком. Планетарный справится с задачей лучше, быстрее, профессиональнее. Еще для увлекающихся выпечкой существуют специальные тестомесы, раскаточные машины и многое другое. Так углубляться, разумеется, нужно не всем, но работа с готовым тестом в принципе не требует ни специальных навыков, ни оборудования.

Минусы готового теста (и плюсы домашнего)

Первое: добавки, без которых, в принципе, сложно представить произведенный на фабрике продукт. Даже если производитель абсолютно честен в составе, который печатает на упаковке, в готовом тесте, как минимум, будет присутствовать не обычное молоко, а сухое, не яйца, а яичный меланж. В списке ингредиентов можно также встретить маргарин (как заменитель сливочного масла), регуляторы кислотности и усилители вкуса. С домашним тестом иначе - фанаты чистых составов могут бережно выбрать каждый ингредиент для него и быть уверенными, что ничего вредного в готовом продукте не окажется.

Конечно, домашнее тесто нередко оказывается вкуснее. Отрабатывая и дорабатывая рецепт из кулинарной книги, с форума или медиа о еде, вы очень быстро поймете, какое соотношение соли и сахара нравится вам больше всего. И, уверены, набьете руку - как минимум, обычное дрожжевое тесто способен освоить на отлично кулинар любого уровня.

Кстати, если вам важна экономия времени, учтите, что домашнее тесто тоже можно замораживать. Не всякое, но многие виды: дрожжевое, слоеное, песочное, пельменное, фило. Попробуйте посвятить один день смешиванию, отстаиванию и раскатке, приготовить тесто впрок. Затем расфасовать и убрать в морозилку - там оно будет ждать вас до тех пор, пока вы не решите, что делать дальше. Учтите, что дрожжевое тесто обычно хранится в неполностью герметичной таре, чтобы сохранить жизнь бактериям, слоеное - пластом, чтобы не нарушить слои, а бездрожжевое допускается упаковывать герметично.

Когда точно стоит делать домашнее тесто

Если вы делаете бисквит - хороший нельзя заморозить и долго хранить, они жидкий и теряет нужные качества. При острой необходимости можно попробовать продлить жизнь готовому, выпеченному коржу, положив его в морозилку. Свежий, впрочем, будет намного вкуснее.

Заварное тесто тоже невозможно купить в магазине, его придется готовить самостоятельно. Впрочем, для заварного теста существуют готовые сухие смеси, существенно облегчающие процесс, если следовать инструкции. Зато хорошо замораживаются готовые изделия, например, профитроли с кремом. Их можно приготовить впрок и хранить.

Тесто для хлеба тоже лучше приготовить свое, иначе теряется смысл выпекания домашней булки. Если нет желания вымешивать самостоятельно, может, проще просто купить готовый хлеб.

Ценящим свое время хозяйкам стоит знать, что сейчас можно купить не только готовое тесто, но и сухую смесь, из которого домашнее (для кексов, блинов, пончиков и многого другого) получится быстрее.

Существуют даже безглютеновые варианты - для тех, кто старается снизить его количество в рационе.

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