Кому нельзя есть мандарины?

Людям с заболеваниями пищеварительной системы и желчного пузыря следует отказаться от употребления мандаринов. Об этом рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Кроме того, этот фрукт не стоит есть тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы и аллергии на цитрусовые, подчеркнула врач. Мандарины также не стоит давать детям до года.

- Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем, - рассказала Дельманова.