https://news.day.az/gurmaniya/1729945.html Кому нельзя есть мандарины? Людям с заболеваниями пищеварительной системы и желчного пузыря следует отказаться от употребления мандаринов. Об этом рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru. Кроме того, этот фрукт не стоит есть тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы и аллергии на цитрусовые, подчеркнула врач.
Кому нельзя есть мандарины?
Людям с заболеваниями пищеварительной системы и желчного пузыря следует отказаться от употребления мандаринов. Об этом рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.
Кроме того, этот фрукт не стоит есть тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы и аллергии на цитрусовые, подчеркнула врач. Мандарины также не стоит давать детям до года.
- Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем, - рассказала Дельманова.
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