Продукты, которые нужно добавить в рацион весной

Весной нужно включать в рацион богатые антиоксидантами продукты - цитрусовые и ягоды. Они помогут восстановить запас витаминов и минералов, который иссяк за зиму. Об этом сообщила врач - терапевт-диетолог Галина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Весной необходимо восстановить запасы витаминов и минералов, истощившихся за зимний период. Для этого надо включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: цитрусовые, киви, ягоды, такие как брусника, черная смородина, клюква, - рассказала она.

Кроме того, медик посоветовала употреблять белковые продукты, потому что белок поддерживает иммунитет, помогает организму активизироваться после зимы и является строительным элементом клеток организма.

- Обязательно едим яйца, птицу, рыбу, бобовые. Нужно добавить в рацион семена льна, тыквы, чиа для получения полезных жирных кислот и ценных микроэлементов. И не забываем о кисломолочных продуктах - йогурт и творог помогут поддержать здоровую микрофлору кишечника, - отметила Волкова.