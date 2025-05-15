Диетолог рассказал о пользе и вреде хумуса

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал о пользе и вреде хумуса - популярной закуски. В состав этого блюда входят пюре из нута, турецкого гороха, оливковое масло, тахини, кунжутная паста, лимонный сок и специи.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" Пристанский отметил, что хумус очень старое питательное блюдо, которое можно мешать с чем угодно. Он богат витамином А, отличается высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Между тем, предупредил он, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь в хумус добавлены разнообразные масла и наполнители. Диетолог указал на то, что хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры. В этой связи важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион - на 100 г продукта ориентировочно 18−19 г жиров.

Часто хумус мешают с острыми соусами и маслами, даже с чем-то сладким. Заменить его можно, например, ореховыми помазками.