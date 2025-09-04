Популярные заменители сахара оказались ускорителями старения мозга

Некоторые искусственные подсластители могут быть связаны с ускоренным снижением когнитивных функций.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology.

В эксперименте приняли участие более 12 тысяч взрослых, которых наблюдали в течение восьми лет. Те, кто потреблял больше всего низко- и некалорийных подсластителей, теряли память и скорость мышления на 62 процента быстрее, чем участники с минимальным их употреблением. Это соответствует дополнительным полутора годам естественного старения мозга. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с диабетом и у участников моложе 60 лет.

Наибольшие риски были связаны с аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, эритритом, сорбитом и ксилитом, которые часто встречаются в диетических газировках, энергетиках, йогуртах и низкокалорийных десертах. Исключением оказалась только тагатоза - ее влияние на когнитивные функции обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что их работа показывает лишь связь, но не доказывает причинность, и призывают к дополнительным исследованиям. Однако уже сейчас выводы заставляют задуматься о том, насколько безвредны "здоровые" альтернативы сахару.