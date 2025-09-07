Врач назвала продукты для осеннего рациона

На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова.

"Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть - белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), еще четверть - сложные углеводы (крупы и корнеплоды). Фрукты лучше использовать как перекус", - рассказала эксперт.

Тяжелые для желудка продукты, такие как яблоки, груши, сливы, бобовые, лук, чеснок, по мнению врача, лучше вводить в рацион постепенно.

Она также обратила внимание, что сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Например, для восполнения витамина С специалист рекомендовала употреблять облепиху, клюкву, яблоки и капусту. А морковь, тыква, сладкий перец являются хорошим источником бета-каротина. Фолатами и магнием богаты свекла и зелень, а восполнить недостаток калия и клетчатки можно с помощью яблок и груш.

Смирнова отметила, что меню на осень следует составлять грамотно, обращая внимание на пользу, разнообразие и сочетание продуктов.