Диетолог развеял главные мифы об орехах

Диетолог Роман Пристанский развеял мифы об орехах. По его словам, народная мудрость о пользе орехов для ума абсолютно верна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" Пристанский отметил, что липиды, содержащиеся в орехах, служат основным строительным материалом для выработки гормонов. Он пояснил, что в грецких орехах особенно много полифенолов и ферментов, способствующих расширению капиллярной сети мозга и улучшению доставки питательных веществ.

Специалист подчеркнул, что мнение о негативном влиянии орехов на уровень холестерина - миф. По его словам, повышение "вредного" холестерина чаще связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров. Он добавил, что белок связывает холестерин и направляет его на переработку.

Пристанский также отметил, что существуют лечебные протоколы, в которых для снижения холестерина, напротив, увеличивают количество белка и орехов в рационе, пишет RT. Он предупредил, что орехи могут быть опасны для аллергиков и должны с осторожностью вводиться в питание детей. Диетолог рекомендовал употреблять орехи в сыром или сушеном виде без добавок.