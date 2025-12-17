Названы лучшие продукты для начала новогодней трапезы

Врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала, с чего лучше начать новогоднюю трапезу.

Мингазова посоветовала начинать новогоднее застолье с легких закусок: свежих овощей, запеченного мяса, хумуса, цельнозернового хлеба с авокадо, небольших канапе из индейки или овощей. "Хорошо подойдут салаты на основе зелени, томатов, огурцов, шпината, морепродуктов и авокадо", - добавила гастроэнтеролог.

Врач добавила, что салаты с майонезом, острой или кислой заправкой, а также блюда, содержащие грубую клетчатку вроде сырой капусты или овощей с плотной кожурой, лучше не есть в начале застолья.

Кроме того, она не рекомендовала есть в Новый год копчености, редьку, редис, чеснок и лук. Вместо тяжелого мяса и жирной рыбы Мингазова посоветовала выбирать куриную грудку, индейку, телятину или нежирную рыбу. "Оптимальные способы приготовления: запекание, тушение, гриль, на пару. Гарниром могут служить гречка, бурый рис, булгур, запеченные овощи", - подчеркнула Мингазова.