Развеян распространенный миф о полезности растительной пищи

Распространенное мнение о том, что растительная пища безопаснее продуктов животного происхождения, оказалось заблуждением. Об этом заявила исследовательница по безопасности пищевых продуктов Йенни Шелин из Лундского университета (Lund University), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Существует наивная вера в то, что растительная еда безопаснее мясной. К сожалению, это не так, - подчеркнула ученая. - Растительные продукты так же уязвимы перед патогенами, которые встречаются в мясе, рыбе, молоке и яйцах".

Переход к растительной пище, по словам исследовательницы, неизбежен - из-за климатических, экономических и медицинских факторов. Производство мяса требует слишком много земли, воды и кормов, а современные рекомендации по питанию советуют взрослым употреблять больше овощей. Кроме того, местное растениеводство повышает продовольственную безопасность в случае кризисов.

Однако, предупредила Шелин, вместе с новыми продуктами приходят и новые риски.

"Мы должны научиться правильно готовить такие продукты - например, тщательно проваривать бобовые, чтобы избежать отравления лектинами", - отметила она.

За последние годы во всем мире зарегистрированы тяжелые случаи пищевых отравлений, связанных с растительными продуктами - в том числе зараженных бактериями Listeria, Salmonella и Clostridium botulinum.

Ученая также объяснила, что производство растительных заменителей мяса включает множество технологических этапов: из растения делают белковый порошок, затем тесто, формируют, ароматизируют, иногда панируют.

"Каждый дополнительный этап повышает риск ошибок и заражения. Это не проблема, если весь процесс под контролем, но требует гораздо большей квалификации, чем просто сварить горох", - добавила Шелин.

Кроме того, остатки растительных волокон труднее очищать с оборудования, чем следы животного сырья. Это создает риск бактериального загрязнения при следующем производственном цикле.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно адаптировать технологии очистки и дезинфекции, а также пересматривать стандарты безопасности для растительных ингредиентов.

"Мы должны проектировать оборудование и разрабатывать методы мойки с учетом новых видов сырья", - заключила исследовательница.