Раскрыта норма употребления сыра в день

Сыр необходимо включать в ежедневный рацион, но в умеренном количестве, советуют специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, норму употребления этого продукта они раскрыли в беседе с UfaTime.ru.

По словам врачей, в сыре много кальция и фосфора, укрепляющих кости и зубы, а также высококачественный, легкоусвояемый белок и незаменимые аминокислоты. Кроме того, продолжают эксперты, продукт богат витаминами группы B (особенно B12), A и D, необходимыми для поддержки иммунитета, здоровья кожи и зрения. Наконец, ферментированные сорта - с плесенью и выдержанные - содержат пробиотики, полезные для микрофлоры кишечника.

Эксперты рекомендуют ограничиться 30-50 граммами сыра в день. Отмерить их визуально, подсказывают они, можно, если отрезать себе кусочек сыра размером в два больших пальца. Этого количества должно быть достаточно, чтобы получить пользу, не перегружая организм избытком калорий, соли и насыщенных жиров.

"Сыр можно включать в рацион ежедневно, если у вас нет прямых медицинских противопоказаний (например, тяжелой непереносимости лактозы или специфических диет при заболеваниях почек)", - заключили врачи.