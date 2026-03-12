Названа основная причина почаще есть подсолнечные семечки

Семена подсолнечника нужны не только для того, чтобы "скрасить вечер". Они еще и полезны - вот почему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, диетолог Джил Нассинов в интервью HuffPost рассказала, что в семечках содержатся вещества, позволяющие "отложить", замедлить старение. Причем положительный эффект наблюдается не только для тела, но и для мозга. Благодаря омега-3 жирным кислотам поддерживаются когнитивные способности.

Конечно, речь идет о семечках без соли и без обжарки. После сильной термической обработки количество ценных соединений в них падает.

Вместе с тем специалист предложила обогатить рацион ягодами и водорослями. Они, как и семечки, являются источниками антиоксидантов, подавляющих воспаление и помогающих продлить молодость организма. Использовать их можно как в сборных блюдах, так и по отдельности - как перекусы между приемами пищи.