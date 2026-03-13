https://news.day.az/gurmaniya/1821838.html Синнабоны в новом варианте: соленые с ветчиной и сыром Синнабоны, традиционно сладкие булочки с корицей, теперь могут быть и солеными. В новом рецепте на основе мягкого дрожжевого теста используется ветчина и сыр, что создает идеальное сочетание с сочной начинкой.
Синнабоны в новом варианте: соленые с ветчиной и сыром
Синнабоны, традиционно сладкие булочки с корицей, теперь могут быть и солеными. В новом рецепте на основе мягкого дрожжевого теста используется ветчина и сыр, что создает идеальное сочетание с сочной начинкой. Наполнение можно менять по вкусу, заменив ветчину на курицу или индейку, а сыр - на моцареллу или чеддер, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.
Ингредиенты
Для теста:
- мука - 500 г;
- молоко - 160 мл;
- вода - 130 мл;
- яйца - 2 шт.;
- сливочное масло - 50 г;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- сухие дрожжи - 6 г;
- сушеный лук - 60 г;
- сахар - 1 ст. л.;
- соль - 1½ ч. л.
Для начинки:
- сметана 15% - 3 ст. л.;
- ветчина - 150 г;
- сыр - 150 г;
- укроп - 2 веточки;
- черный перец - ½ ч. л.
Рецепт соленых синнабонов с ветчиной и сыром
- Смешать муку, дрожжи, молоко, воду, сахар, соль, оливковое масло, сушеный лук и яйцо.
- Замесить тесто, вымешивая около 10 минут, затем оставить на 1-1,5 часа в теплом месте для подъема.
- Для начинки натереть сыр и ветчину на крупной терке, добавить сметану, перец и измельченный укроп.
- Раскатать тесто в пласт, смазать растопленным сливочным маслом.
- Равномерно распределить начинку, оставив небольшой край без нее.
- Свернуть тесто рулетом и нарезать на равные кусочки.
- Выложить булочки на противень, слегка придавить, смазать взбитым яйцом.
- Оставить на расстойку 20-25 минут.
- Выпекать при 180°C в течение 30-35 минут.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре