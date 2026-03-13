Синнабоны, традиционно сладкие булочки с корицей, теперь могут быть и солеными. В новом рецепте на основе мягкого дрожжевого теста используется ветчина и сыр, что создает идеальное сочетание с сочной начинкой. Наполнение можно менять по вкусу, заменив ветчину на курицу или индейку, а сыр - на моцареллу или чеддер, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Ингредиенты

Для теста:

мука - 500 г;

молоко - 160 мл;

вода - 130 мл;

яйца - 2 шт.;

сливочное масло - 50 г;

оливковое масло - 1 ст. л.;

сухие дрожжи - 6 г;

сушеный лук - 60 г;

сахар - 1 ст. л.;

соль - 1½ ч. л.

Для начинки:

сметана 15% - 3 ст. л.;

ветчина - 150 г;

сыр - 150 г;

укроп - 2 веточки;

черный перец - ½ ч. л.

Рецепт соленых синнабонов с ветчиной и сыром