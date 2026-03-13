Синнабоны в новом варианте:

Синнабоны, традиционно сладкие булочки с корицей, теперь могут быть и солеными. В новом рецепте на основе мягкого дрожжевого теста используется ветчина и сыр, что создает идеальное сочетание с сочной начинкой. Наполнение можно менять по вкусу, заменив ветчину на курицу или индейку, а сыр - на моцареллу или чеддер, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука - 500 г;
  • молоко - 160 мл;
  • вода - 130 мл;
  • яйца - 2 шт.;
  • сливочное масло - 50 г;
  • оливковое масло - 1 ст. л.;
  • сухие дрожжи - 6 г;
  • сушеный лук - 60 г;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • соль - 1½ ч. л.

Для начинки:

  • сметана 15% - 3 ст. л.;
  • ветчина - 150 г;
  • сыр - 150 г;
  • укроп - 2 веточки;
  • черный перец - ½ ч. л.

Рецепт соленых синнабонов с ветчиной и сыром

  • Смешать муку, дрожжи, молоко, воду, сахар, соль, оливковое масло, сушеный лук и яйцо.
  • Замесить тесто, вымешивая около 10 минут, затем оставить на 1-1,5 часа в теплом месте для подъема.
  • Для начинки натереть сыр и ветчину на крупной терке, добавить сметану, перец и измельченный укроп.
  • Раскатать тесто в пласт, смазать растопленным сливочным маслом.
  • Равномерно распределить начинку, оставив небольшой край без нее.
  • Свернуть тесто рулетом и нарезать на равные кусочки.
  • Выложить булочки на противень, слегка придавить, смазать взбитым яйцом.
  • Оставить на расстойку 20-25 минут.
  • Выпекать при 180°C в течение 30-35 минут.