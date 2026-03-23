Кому может навредить вегетарианство

Переход на растительное питание может стать настоящим испытанием для организма, поскольку успех адаптации во многом определяется генетическими особенностями каждого человека. Об этом рассказала кандидат биологических наук Екатерина Суркова, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Особое внимание при переходе на вегетарианский или веганский рацион необходимо уделить таким важным элементам питания, как витамин B12, омега-3 жирные кислоты и железо. Эти вещества либо почти отсутствуют в растительных продуктах, либо плохо усваиваются организмом.

- У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нем. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов, - уточнила эксперт.

Например, недостаток витамина B12 часто развивается именно из-за индивидуальной непереносимости его поступления и метаболизма, обусловленной наследственными факторами. То же самое относится и к преобразованию растительного аналога омега-3 жирной кислоты - альфа-линоленовой кислоты (ALA) - в необходимые организму формы EPA и DHA.

Кроме того, у многих людей возникает проблема с усвоением железа, полученного исключительно из растений. По словам Сурковой, каждый организм индивидуально воспринимает растительный рацион, и кому-то удается долго сохранять нужный баланс питательных веществ, а другим грозит быстрое развитие авитаминоза и анемии.

Эксперт подчеркнула важность регулярной диагностики и консультаций врача-диетолога перед началом перехода на растительную пищу, особенно людям с предрасположенностью к проблемам с питанием.