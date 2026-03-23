Пельмени - любимое многими блюдо, которое можно приготовить самостоятельно или купить в магазине уже готовый продукт, который потребует только быстрой варки. Как сделать домашние пельмени полезнее и на что обратить внимание при покупке их в магазине, "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

Домашние пельмени

Она отметила, что преимущество пельменей, изготовленных в домашних условиях, в том, что человек сам может контролировать их состав.

- На себе мы, как правило, не экономим, так что домашние пельмени - это пельмени из настоящего мяса. Конечно, их не делают из чистой говядины: нужна, например, свинина, чтобы придать блюду сочность, - привела пример диетолог.

Можно добавить в пельмени мясо куриной грудки. Это сделает готовое блюдо полезным, но ему может не хватать сочности. Чтобы решить эту проблему, к начинке можно добавить лук, сельдерей или другие овощи - подобных рецептов много.

- Даже если добавить какое-то жирное мясо, это все равно будет не так страшно, если, конечно, количество будет адекватным. Если мы делаем правильную начинку, в которой основными ингредиентами является мясо (любое - птица, говядина, иногда добавляют даже рыбу), лук, специи, соль, перец - в этом нет ничего плохого, - заверила эксперт.

Домашнее тесто для пельменей, как правило, состоит из муки и воды, так что в нем тоже нет критически вредных добавок. А готовые пельмени не жарятся, а отвариваются, поэтому и на этом этапе не добавляется ничего вредящего здоровью. Такое блюдо вполне можно назвать почти здоровым питанием.

- В адекватном количестве при нормальной работе желудочно-кишечного тракта от такого блюда не будет никакого вреда. Фактически с домашними пельменями мы потребляем белки и углеводы, что уже хорошо. А для большей пользы можно заменить майонез или сметану в качестве соуса на томатную пасту, в которую добавить любую зелень и специи, - порекомендовала собеседница "ВМ".

Для еще большей пользы можно съесть готовые пельмени вместе с бульоном, в котором они варились. Тогда это блюдо станет еще более сытным: быстро уймет чувство голода и хорошо насытит.

Магазинные пельмени

Если говорить о пельменях, купленных в магазине, то в первую очередь нужно обратить внимание на натуральность - чем больше в их составе натуральных ингредиентов, тем лучше.

- В составе должны быть говядина, свинина, лук, соль, специи, мука, вода. Лучше, если в них будет как можно меньше различных влагоудерживающих добавок, крахмала, растительного белка (сои), стабилизаторов, усилителей и так далее, - отметила Соломатина.

Если в составе есть "животный белок", то нужно понимать, что речь идет о размолотых хрящах, сухожилиях. Это не критично, но такой белок можно назвать неполноценным из-за аминокислотного состава, отличающегося от белка, который содержится в мясе. Аминокислот из животного белка хватает только на строительство соединительной ткани, но для построения других тканей в организме их уже недостает.

- Поэтому обращаем внимание на наличие в составе говядины, свинины. Желательно, чтобы в процентном соотношении было больше говядины, потому что, как правило, в приготовлении используется жирная свинина, - предупредила диетолог.

Также внимание стоит обратить и на цену продукта: если в его составе есть хорошее мясо и мало различных сторонних добавок, то он не может быть дешевым. Если у магазинных пельменей низкая цена, то маловероятно, что в них будет большое количество мяса. Зато в них может оказаться много различных добавок, в том числе глутамата натрия для усиления вкуса.

- У глутамата натрия нет вкуса, но он усиливает тягу к еде за счет отправки определенных команд в головной мозг, "убеждая" его в том, что перед нами "важная", вкусная еда, которой надо съесть как можно больше, чтобы сделать запас. Хотя фактически в таких пельменях нет никакой ценности и пользы, - указала эксперт.